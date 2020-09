Navalny

A NATO reúne-se na sexta-feira para avaliar as implicações do envenenamento com 'novichok' do líder opositor russo Alexei Navalny, anunciou hoje um porta-voz da Aliança Atlântica.

A NATO tinha anunciado em comunicado uma reunião na sexta-feira "ao nível de embaixadores", sem precisar os temas na agenda.

Após a reunião está prevista uma conferência de imprensa do secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg, cerca das 12:30 locais (11:30 em Lisboa).