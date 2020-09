Actualidade

A Junta de Freguesia da Estrela, em Lisboa, acusou hoje a Câmara Municipal de "inoperância" na gestão das instalações transitórias da escola básica 72, disponibilizando instalações para "receber de forma extraordinária os alunos" no início do ano letivo.

"Não podia ficar impávido e sereno quando sou confrontado, sem ser consultado, com a possibilidade de as crianças irem para um local longínquo", afirmou o presidente da Junta de Freguesia da Estrela, Luís Newton (PSD), num comunicado dirigido aos encarregados de educação da escola 72.

Neste âmbito, o autarca anunciou a preparação das instalações da Junta de Freguesia para esta eventualidade, "podendo oferecer totais condições para o início do ano letivo até que as instalações temporárias estejam disponíveis", com a expectativa de que esta transição contará com o apoio do Agrupamento de Escolas Bartolomeu de Gusmão.