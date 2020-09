Novo Banco

O Novo Banco tinha uma exposição de 3.118 milhões de euros (ME) a grandes devedores no final de 2019, a que se adicionam 1.036 ME em imparidades e 2.828 ME em outras perdas, segundo um reporte divulgado hoje.

De acordo com um reporte feito ao Banco de Portugal (BdP) pelo Novo Banco e divulgado hoje pelo banco central, em relação a uma exposição orginal de 7.208 milhões de euros a grandes devedores, o Novo Banco estava exposto, em 31 de dezembro de 2019, a 3.118 milhões de euros desses devedores.

A este valor somam-se ainda 1.036 milhões de euros constituídos em imparidades por parte do banco liderado por António Ramalho, e ainda 2.828 ME de outras perdas.