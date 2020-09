Covid-19

O número de mortos por covid-19 ultrapassou hoje os 50.000 no Médio Oriente, segundo a contagem da Associated Press com base em números oficiais fornecidos pelas autoridades de saúde.

Esses números podem também estar subestimados, já que os testes em nações devastadas pela guerra, como a Líbia e o Iémen, permanecem extremamente limitados.

O principal funcionário das Nações Unidas para a Líbia alertou, na quarta-feira, que a pandemia no país arrasado pela guerra parece estar a "sair do controlo".