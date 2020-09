Avante!

Mais de 60 automobilistas protestaram hoje contra a realização da Festa do Avante!, numa marcha lenta em automóvel, na freguesia da Amora, concelho do Seixal, onde decorrerá o evento entre sexta-feira e domingo.

A iniciativa foi organizada pelo movimento "Seixal Sim Covid Não", constituído por moradores do concelho que se opõem à realização da festa.

Com os quatro piscas ligados, os automóveis saíram do parque de estacionamento do Complexo Desportivo Carla Sacramento às 18:20, tendo a ação de protesto terminado cerca de uma hora depois, junto a uma das entradas da Festa do Avante!.