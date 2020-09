Actualidade

Os alunos da escola básica 72, em Lisboa, vão iniciar o ano letivo nas instalações da Junta de Freguesia da Estrela, devido ao atraso da obra na sequência de casos de covid-19 entre os trabalhadores, anunciou hoje a Câmara Municipal.

"A obra para a escola provisória estava prevista estar pronta no início de setembro, mas no contexto da pandemia existiram casos de covid-19 em pessoas externas à Câmara Municipal de Lisboa, mas essenciais à obra", informou o gabinete do vereador com o pelouro da Educação e dos Direitos Sociais, Manuel Grilo (BE), referindo que a autarquia encontrou uma alternativa para receber os alunos numa outra escola durante algumas semanas, até a obra estar terminada.

A solução da Câmara Municipal de Lisboa foi comunicada à comunidade escolar, mas a Junta de Freguesia da Estrela avançou com a disponibilização das suas instalações para "receber de forma extraordinária os alunos" no início do ano letivo.