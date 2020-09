Açores/Eleições

O líder do CDS-PP defendeu hoje que a meta do partido para a ilha de São Miguel, nas eleições legislativas dos Açores, é eleger pelo menos um deputado no âmbito de uma "primavera democrática".

Francisco Rodrigues dos Santos diz que o "partido será a grande surpresa" e que é necessário um "novo fôlego para a mudança que os Açores precisam" através da "rejeição do socialismo".

O dirigente falava em Ponta Delgada, na apresentação de Nuno Gomes como cabeça de lista por São Miguel às eleições legislativas regionais dos Açores, de 25 de outubro.