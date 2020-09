Covid-19

O Governo da Guiné-Bissau anunciou hoje que vai propor ao Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, o levantamento do estado de emergência e a declaração do estado de calamidade a partir de 09 de setembro.

A decisão foi tomada durante a reunião do Conselho de Ministros, realizada no Palácio do Governo, em Bissau, e depois de debatido um relatório elaborado pelo Alto Comissariado para a Covid-19.

O Conselho de Ministros deliberou "propor o levantamento do estado de emergência e, em consequência, declarar o estado de calamidade a partir de 09 de setembro", lê-se no comunicado divulgado à comunicação social.