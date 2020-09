Covid-19

A Argentina registou 12.026 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, um novo máximo diário no país, informaram as autoridades.

O Ministério da Saúde elevou o total de óbitos para 9.361 e o de casos para 451.198.

A taxa de ocupação de camas nos cuidados intensivos é de 68,2% na Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), o principal foco de casos positivos.