Actualidade

Sete polícias da cidade de Rochester, do Estado de Nova Iorque, foram suspensos pela participação, em março, na detenção violenta de um cidadão afro-americano que acabou por morrer depois de ter sido imobilizado no chão.

"O senhor (Daniel) Prude perdeu a vida na nossa cidade. Perdeu a vida por causa da ação dos nossos agentes de polícia", disse Lovely Warden, autarca de Rochester.

A ordem de suspensão ocorre um dia depois de os advogados da família de Prude terem divulgado as imagens captadas pela câmara de vídeo da própria polícia e que mostram os agentes a taparem a cabeça do homem enquanto o mantêm vergado no chão.