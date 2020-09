Actualidade

O cérebro usa um processo semelhante ao dos sistemas de reconhecimento digital de faces utilizados pelas plataformas Facebook e Google, concluiu um estudo internacional conduzido por investigadores da Universidade de Coimbra (UC), que foi hoje divulgado.

Segundo a UC, este estudo foi realizado "com um indivíduo que sofre de uma lesão cerebral extremamente rara" - que o leva a ver caras a "derreter" -, o que permitiu aumentar o conhecimento sobre como o cérebro processa e reconhece as faces.

Conduzido por investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UC, em colaboração com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e as instituições americanas Dartmouth College e Massachusetts Institute of Technology, o estudo centrou-se num homem destro de 59 anos, que apresenta uma condição neurológica designada hemi-prosopometamorfopsia.