Actualidade

Portugal continental manteve-se no final de agosto em situação de seca moderada, sendo pontualmente severa no Baixo Alentejo e Algarve, em relação ao mês de julho, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o índice meteorológico de seca (PDSI) disponível no 'site' do IPMA, no final de agosto, 58,9% de Portugal continental estava em seca fraca (uma diminuição relativamente ao mês de julho (71,4%), 22,6% em seca normal, 18% em seca moderada e 0,5% em seca severa (0,3% em julho).

Segundo o índice, no final de agosto verificou-se ainda nas regiões do Norte e Centro uma diminuição da área em seca fraca.