Actualidade

A curta-metragem "Namorados a Penar Cantam Dormienti", de Diogo Baldaia, venceu em duas das quatro categorias do Fundo de Apoio ao Cinema, atribuído no contexto do festival IndieLisboa, revelou hoje a organização.

A película do produtor, natural do Porto, recebeu o prémio Escola das Artes, Universidade Católica Portuguesa (Porto), no valor de 1.500 euros, destinado a apoiar financeiramente um projeto de qualquer duração, além do prémio Fundação GDA, no valor de 2.000 euros, para a criação de música original para uma longa-metragem e duas 'curtas' ou, em alternativa, para três 'curtas'.

Nas restantes categorias, "Vexations", de Leonardo Mouramateus, arrecadou o prémio Digital Mix Música e Imagem, que consiste em serviços de pós-produção para dois filmes, juntamente com "Terra Prometida", de Margarida Gramaxo, e repartiu o prémio da Fundação GDA com duas 'curtas': a de Diogo Baldaia e "With Flowers", de Helena Estrela.