Actualidade

O Teatro-Estúdio António Assunção, em Almada, no distrito de Setúbal, abre hoje com uma exposição de artes plásticas e inicia a programação teatral na próxima semana, com uma comédia ao estilo 'clown' moderno.

Até dia 31 de outubro, o equipamento municipal apresenta a exposição "O Legado", um projeto em parceria com o grupo Cidadão Exemplar, de Luís Miranda e José Julião, que tem o objetivo de "entrecruzar linguagens artísticas", segundo o Teatro Extremo.

Esta companhia é responsável pela programação do Teatro-Estúdio António Assunção e, nesta nova temporada, promete abrir portas ao que melhor sabem fazer: "servir o interesse público em várias vertentes artísticas e para várias camadas etárias".