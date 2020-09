Football Leaks

Rui Pinto, criador da plataforma Football Leaks, disse hoje que o seu "trabalho como 'whistleblower' (denunciante) está terminado" e que nunca recebeu dinheiro pela divulgação de documentos confidenciais do mundo do futebol e alegados esquemas de evasão fiscal.

"O meu trabalho como 'whistleblower' está terminado. Nunca recebi dinheiro pelo que fiz. Não sou hacker, sou denunciante. Tornei pública muita informação importante, que de outra forma nunca seria conhecida", afirmou Rui Pinto, no início da primeira sessão do julgamento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Rui Pinto, que não quis comentar factos concretos, manifestou-se "indignado" com o que descobriu e disponível para "continuar a colaborar com as autoridades", assinalando que estão em curso "inquéritos importantes que foram iniciados" com as suas denúncias.