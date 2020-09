Actualidade

O governo espanhol defendeu a "segurança tecnológica e privacidade" na implementação das redes 5G durante um encontro, em Madrid, entre o primeiro-ministro Pedro Sánchez e Yang Jiechi, da Comissão para as Relações Exteriores do Partido Comunista chinês.

Espanha considera "imprescindível" garantir que a implementação das redes de comunicação 5G se realize "nas máximas condições de segurança tecnológica, acesso aos dados, autonomia e privacidade".

O encontro entre o chefe do governo espanhol e o alto responsável do gabinete das Relações Exteriores do Partido Comunista da República Popular da China, Yang Jiechi, decorreu quinta-feira, no Palácio da Moncloa, em Madrid.