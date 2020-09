Actualidade

A Fundação Casa da Música, no Porto, disse hoje ter apresentado aos 36 prestadores de serviços identificados pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) uma proposta de contrato de trabalho, com vista à integração nos quadros.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Fundação Casa da Música (CdM) adiantou hoje que, até ao momento, a ACT identificou indícios que recomendavam a celebração de contratos de trabalho com 36 prestadores de serviços, 10 dos quais pertencentes à área técnica, 16 à assistência de sala e 10 à assistência de visitas ao edifício.

"Em 35 dos casos, e dentro do prazo estabelecido, a Fundação Casa da Música pronunciou-se junto da ACT apresentando os argumentos que justificavam que em todos os casos o regime contratual praticado seria mais ajustado a um prestação de serviços e não a um regime de contrato de trabalho", refere a CdM, assegurando, no entanto, que, no 36.º caso, a Casa da Música "apresentou, desde logo, o contrato de trabalho celebrado, extinguindo aí o processo".