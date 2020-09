Covid-19

O turismo na União Europeia (UE) sofreu uma quebra de 75% em junho face a fevereiro, em consequência da pandemia de covid-19, segundo dados hoje divulgados pelo Eurostat.

De acordo com o gabinete estatístico europeu, o setor do turismo recuou 75% entre fevereiro (quando o coronavírus SARS-Cov-2 chegou à Europa) e junho, enquanto os restantes serviços apresentaram uma quebra de 16,4%.

No setor do turismo, as agências de viagens e operadores sofreram as maiores quebras na sua atividade (-83,6%), seguindo-se o transporte aéreo (-73,8%), alojamento (-66,4%) e restauração (-38,4%).