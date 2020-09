Actualidade

O Teatro da Terra retoma a sua atividade no sábado, durante a Festa do Avante!, no Seixal, no distrito de Setúbal, com o espetáculo "A Abetarda", que combina Cante Alentejano e teatro de rua.

A peça é encenada por Maria João Luís e tem um "elenco alargado onde os Tocá Rufar e seis grupos corais alentejanos, sediados no Seixal, partilham as ruas e os traços característicos da cultura popular", adiantou a companhia, em comunicado.

No entanto, explicou, este espetáculo faz uma remontagem de um projeto que o teatro coproduziu com o Município de Castro Verde, em 2014, quando encomendaram ao autor João Monge um texto que juntasse o Cante Alentejano ao teatro de rua, para celebrar o símbolo daquele concelho, no distrito de Beja.