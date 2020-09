Actualidade

O professor e investigador espanhol Ángel Marcos de Dios, de 76 anos, é o vencedor da 16.ª edição do prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros, foi hoje anunciado na Guarda.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal da Guarda, Carlos Chaves Monteiro, no final da reunião do júri que hoje se reuniu 'online', dadas as circunstâncias da pandemia causada pela covid-19.

Segundo o autarca, o júri, na análise que fez das 14 candidaturas, decidiu por unanimidade atribuir o galardão a Ángel Marcos de Dios, reconhecendo o seu "mérito académico e científico" na área da Língua e Literatura Portuguesas, e "a sua longa e profícua dedicação ao desenvolvimento e aprofundamento das relações culturais [e] académicas entre Portugal e Espanha".