"Vitalina Varela", do realizador português Pedro Costa, está entre os 10 melhores filmes do ano, eleitos pela revista masculina norte-america Esquire, numa lista de 40 longas-metragens que inclui, ainda, "Bacurau", do brasileiro Kleber Mendonça Filho, anunciou a publicação.

Na lista divulgada durante a noite de quinta-feira, o filme do realizador português aparece na nona posição, logo atrás da película brasileira, numa seleção feita pelo escritor e crítico de cinema nova-iorquino Nick Schager, que elege as melhores obras estreadas este ano no grande ecrã, até ao momento.

"Vitalina Varela", na crítica de Nick Schager, é uma história de "uma mulher cabo-verdiana que regressa a Portugal poucos dias após a morte do seu ex-marido" e que Pedro Costa filma "quase exclusivamente à noite, para melhor sublinhar a sensação de fantasmas a pairar numa paisagem de sonho, tristeza, sofrimento e desconexão".