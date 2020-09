Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, afirmou hoje ter "dúvidas" que o 'capitão' Cristiano Ronaldo, com uma "infeção no pé", "esteja em condições" para defrontar no sábado a Croácia, no arranque da Liga das Nações.

"A evolução tem sido muito boa. Hoje, ficou no ginásio a fazer o trabalho possível, mas tenho algumas dúvidas que amanhã (sábado) esteja em condições", disse Fernando Santos, em conferência de imprensa.

O técnico luso pensa que o 'capitão' da seleção luso poderá, no entanto, recuperar a tempo do embate de terça-feira, da segunda jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, frente à Suécia, em Solna, nos arredores de Estocolmo.