RDCongo

Mais de 24 mil pessoas foram deslocadas no último mês na região de Kasai, no centro da República Democrática do Congo (RDC), devido a novas tensões e violência com grupos étnicos, segundo as Nações Unidas.

Os números foram avançados hoje, durante uma conferência de imprensa, em Genebra, pelo porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Babar Baloch.

Na mesma ocasião, Babar Baloch fez um paralelo com a onda de violência que afetou o país em 2016 e 2017, lembrando que, também nessa altura, a região de Kasai registou um grande pico de deslocados internos.