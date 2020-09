Actualidade

Empresas mineiras chinesas, alegadamente com a autorização do Governo do Zimbabué, estão a realizar operações de extração de carvão no principal parque do país, a reserva Hwange, denunciaram hoje grupos de conservação da natureza.

As alegadas extrações estão a ser realizadas na parte norte deste parque de 14 mil quilómetros quadrados, famoso por ter sido a casa do leão Cecil, cuja morte às mãos de caçadores em 2015 causou indignação internacional.

Hwange é também a casa de numerosas espécies gravemente ameaçadas, como os rinocerontes negros e cães africanos selvagens (licaons), sendo uma grande atração turística internacional para o Zimbabué.