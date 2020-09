Actualidade

A curadora Marta Mestre foi hoje anunciada como nova curadora-geral do Centro Internacional das Artes José de Guimarães (CIAJG), de Guimarães, na conferência de imprensa de apresentação da programação dos equipamentos culturais da cidade.

Segundo Ricardo Freitas, diretor-executivo de A Oficina, que gere os equipamentos culturais de Guimarães, Marta Mestre foi escolhida entre 26 candidatos, todos com "excelentes currículos".

Marta Mestre vai substituir Nuno Faria, que esteve no cargo durante seis anos, mas que em 2019 assumiu a curadoria do Museu da Cidade, no Porto.