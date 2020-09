Actualidade

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, sugeriu hoje a possibilidade de organizar uma "conferência multilateral sobre o Mediterrâneo oriental" com a participação de Ancara, na sequência do agravamento das tensões na região entre Grécia e Turquia.

"Já abordámos esta ideia de forma informal com diversos colegas europeus e colegas exteriores e igualmente com a Turquia", declarou aos media.

"Não diria que existe um 'sim' claro, mas não existe reação negativa sobre este assunto. A reação foi antes 'Quais as modalidades? Quem poderá participar? Quais são os objetivos?'", acrescentou.