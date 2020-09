Actualidade

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, reconheceu hoje que a condição física de equipa nacional "não é melhor", mas garantiu "motivação" do grupo para vencer no sábado a Croácia, na primeira jornada da Liga das Nações.

Em conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão, no Porto, o palco do embate de sábado, o técnico lembrou que muitos dos atletas que estão integrados no grupo "regressam de férias e nem pré-época fizeram", mas vincou o "espírito ambicioso da equipa, mesmo com essas limitações".

"Ninguém espera que nesta primeira fase da Liga das Nações as coisas sejam boas, mas queremos ganhar. Os jogadores têm um espírito fantástico, adoram estar na seleção e isso é fundamental. Amanhã (sábado) vão ter a alegria e motivação para fazer um grande jogo e conseguir vitória", disse Fernando Santos.