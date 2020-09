CCDR

O líder do Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, anunciou hoje a candidatura à presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) alentejana, assumindo que conta "com todos, independentemente da filiação partidária".

"Esta é uma candidatura que eu quero que seja completamente independente, ou seja, uma candidatura que quer ter o apoio de todos os autarcas", disse hoje à agência Lusa o candidato à CCDR do Alentejo.

Ceia da Silva, que é presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo desde 2008, anunciou oficialmente ser candidato à CCDR numa publicação na sua página na rede social Facebook, acompanhada por uma fotografia em que surge com os presidentes das federações distritais de Portalegre, Évora e Beja do PS.