Actualidade

O Presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) disse hoje esperar "boas notícias num curto espaço de tempo" sobre o regresso do público aos estádios", referindo que "algo inferior a 30%" será uma desilusão.

"Neste momento, temos tudo preparado para que as competições se iniciem, os planos contingência relativamente às acessibilidades já foram entregues nas entidades competentes e, portanto, tudo está feito para que as coisas comecem com toda a força", salientou Pedro Proença.

O presidente da Liga falava no âmbito da cerimónia do hastear da bandeira da ética e descerrar das placas de certificações da APCER, que teve lugar na sede da instituição, no Porto, e contou com a presença do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e do presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, Vítor Pataco.