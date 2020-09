Covid-19

A Câmara do Funchal ativou o plano de contingência interno depois de ter sido informada pela autoridade regional de saúde da Madeira que um dos seus trabalhadores havia testado positivo à covid-19, anunciou hoje a autarquia.

"A Câmara Municipal do Funchal informa que, esta sexta-feira, dia 04 de setembro, teve conhecimento por parte do IASaúde de que um trabalhador da Fiscalização Municipal testou positivo à covid-19, na sequência de um contacto estabelecido durante o seu período de férias", pode ler-se no comunicado divulgado pela autarquia.

De acordo com a mesma nota, o trabalhador "não apresentava sintomas" e regressou de férias em 29 de agosto, apresentando-se ao serviço na segunda-feira.