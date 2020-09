Actualidade

O defesa Pepe garantiu hoje que mesmo com a falta de público nas bancadas a seleção portuguesa de futebol vai defrontar no sábado a Croácia "com fome de ganhar", no jogo da primeira jornada da Liga das Nações.

"É difícil para nós, mas não podemos fazer nada. Temos de jogar com a fome de poder ganhar. Para mim, isso tem de fazer a diferença. Temos de fazer as coisas bem, porque vamos ter muitas dificuldades", disse o experiente defesa central.

O defesa do FC Porto reconheceu que a forma física dos atletas nesta fase da época "não está nas condições ideais", mas garantiu que tal não belisca a ambição do grupo.