A Alemanha juntou-se hoje às críticas às sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra dois altos funcionários do Tribunal Penal Internacional (TPI), apelando a Washington para reverter a decisão, que classificou como "um erro grave".

Os comentários feitos pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, seguiram-se aos apelos feitos na quinta-feira pelo homólogo francês, Jean-Yves Le Drian, e o chefe da diplomacia externa da União Europeia, Josep Borrell.

"Temos plena confiança no trabalho do TPI e consideramos um grave erro os EUA terem decidido este passo adicional. Continuamos a trabalhar para que o TPI possa cumprir o seu papel indispensável na luta internacional contra a impunidade e apelar aos EUA para que retirem as medidas", afirmou Haas, em comunicado.