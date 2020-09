Covid-19

O atendimento no Serviço de Urgência do Hospital de Santarém regressa no sábado à normalidade, com a apresentação dos médicos que se encontravam em quarentena e cujo teste à covid-19 deu negativo, disse hoje fonte da administração.

A presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Santarém (HDS), Ana Infante, disse à Lusa que, ao princípio da tarde de hoje, foram conhecidos os resultados dos testes realizados aos médicos que estavam em quarentena, os quais se apresentarão sábado ao serviço.

Na segunda-feira, o HDS pediu que os doentes urgentes fossem encaminhados para outras unidades hospitalares por ter 19 médicos da escala do seu Serviço de Urgência ausentes, quatro deles com covid-19 e 15 em isolamento por "contacto de alto risco".