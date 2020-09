Óbito/Dito

As cerimónias fúnebres de Dito, diretor-geral do Gil Vicente falecido na quinta-feira, vão decorrer no sábado, às 15h30, na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, informou hoje o clube da I Liga de futebol.

"Neste momento de dor, sentimos a força de toda a família gilista e juntos enviamos, uma vez mais, as condolências a todo a família do nosso eterno Dito", lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.

O antigo internacional português e ex-treinador Dito morreu na quinta-feira, aos 58 anos, confirmou à Lusa fonte dos minhotos, que anteciparam o final do estágio no complexo desportivo de Melgaço, onde chegaram no domingo e deviam permanecer até sábado.