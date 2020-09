Football Leaks

O advogado Francisco Teixeira da Mota, um dos representantes de Rui Pinto no processo Football Leaks, alertou hoje para a existência de "interesses" contrários ao combate à corrupção em Portugal.

Em declarações na pausa do almoço da primeira sessão do julgamento, que decorre no Tribunal Central Criminal de Lisboa, o jurista - que conta também com o advogado William Bourdon na equipa de defesa do criador do Football Leaks - recusou comentar "processos pendentes" e lembrou que "o julgamento faz-se dentro da sala" de tribunal.

No entanto, Francisco Teixeira da Mota salientou a apresentação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, considerando as declarações da governante "importantes" para a luta contra a corrupção.