Actualidade

Os escritores José Eduardo Agualusa e Mia Couto vão estar em destaque na 5.ª Festa do Livro da Amadora, de 10 a 12 de setembro, numa edição dedicada à literatura africana de língua portuguesa, anunciou hoje a organização.

A edição deste ano será transmitida em 'streaming' nas redes sociais, devido à pandemia de covid-19, e vai abranger também áreas fora do universo literário, tais como as artes plásticas, fotojornalismo, arte urbana e banda desenhada, de acordo com uma nota enviada à agência Lusa, onde se explica que serão 'convocadas' para as sessões "algumas personalidades destacadas nestas áreas artísticas".

A Festa do Livro tem início na quinta-feira, pela 18:00, com uma conversa entre o angolano José Eduardo Agualusa e a escritora luso-angolana Yara Monteiro, que dará a conhecer "não só uma nova voz literária", mas servirá também para "tomar contacto com o seu romance mais recente, 'Essa dama bate bué', um retrato da vida das mulheres que combateram na guerra civil angolana", e desvendar "um pouco da vida das elites" daquele país.