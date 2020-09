Actualidade

Três concertos pela Orquestra Clássica do Centro (OCC) e iniciativas diversas nas áreas da arqueologia, astronomia e gastronomia integram o programa do Musas - Festival das Artes de Conímbriga, que vai decorrer em Condeixa-a-Nova de 12 a 19 de setembro.

O Musas começa no dia 12, às 21:00, com o "Concerto a Orfeu", nas Termas do Aqueduto da cidade romana de Conímbriga, arredores da vila de Condeixa-a-Nova, distrito de Coimbra.

Todos com entrada livre, os três espetáculos da OCC, dirigidos pelo maestro José Eduardo Gomes, são comentados por um convidado, uma tarefa que neste caso caberá ao diretor do Museu Monográfico e das Ruínas de Conímbriga, José Ruivo.