Actualidade

As fadistas Ana Moura, Cuca Roseta e Fábia Rebordão são o cartaz do 10.º Festival de Fado de Madrid, com concertos em 26 de setembro, que este ano se realizam no prestigiado Teatro Real da capital espanhola.

Segundo o programa, também haverá um conjunto de conferências de Jorge Fernando e Tiago Torres da Silva; a projeção dos filmes "Art of Amália", de Bruno de Almeida, e "Amália, o Filme", de Carlos Coelho da Silva; e uma exposição sobre a Amália, produzida pelo Museu do Fado e a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), de Lisboa.

Desde que nasceu em Madrid, em 2011, o "Festival de Fado" tem vindo a expandir-se à América Latina (Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago do Chile, Cidade do Panamá e Lima), a Marrocos (Rabat) e, em Espanha, a cidades como Sevilha e Barcelona, entre outros locais.