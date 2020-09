Apresentação do uruguaio Darwin Núñez remarcada pelo Benfica para as 19

O futebolista internacional uruguaio Darwin Núñez, reforço proveniente dos espanhóis do Almería, vai ser apresentado hoje no Benfica Campus, às 19:30, cerca de 24 horas depois da data inicialmente prevista para a cerimónia, anunciou o clube 'encarnado'.

Darwin Núñez, de 21 anos, chegou na quarta-feira a Lisboa na companhia do administrador da SAD do Benfica Rui Costa e a sua apresentação foi marcada, numa primeira fase, para as 19:00 de quinta-feira, sendo posteriormente adiada.

Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o próximo reforço dos 'encarnados' foi curto nas declarações prestadas aos jornalistas, afirmando apenas estar "muito contente".