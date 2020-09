Actualidade

O Museu Diocesano de Santarém (MDS) promove, hoje à noite, uma observação astronómica, uma das três iniciativas que assinalam, este mês, o seu sexto aniversário.

A iniciativa Contemplar o Céu, que decorre a partir das 21:00 de hoje, com as portas do museu a abrirem às 20:00, terá, até às 24:00, sessões de 40 minutos, com número limitado de participantes, a realizarem-se no pátio interior e na torre medieval, onde em tempos existiu um observatório astronómico.

A sessão, a segunda promovida pelo MDS, é acompanhada de uma vídeo-projeção de software de astronomia e visita guiada ao céu, onde "serão observados diferentes tipos de objetos celestes: planetas, aglomerados estelares, estrelas duplas, nebulosas, galáxias e ainda identificados satélites artificiais", afirma uma nota do museu.