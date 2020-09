Actualidade

A agência de 'rating' Fitch prevê uma recessão de 4% em Angola e uma subida da inflação para 24%, com a produção petrolífera a descer para 1,3 milhões de barris por dia neste e no próximo ano.

"A economia de Angola continua a ser limitada pelo alto nível de dependência de matérias primas, o que contribui para um crescimento baixo e para uma acentuada instabilidade macroeconómica", lê-se no relatório que acompanha o anúncio da descida do 'rating' para CCC, indicando uma possibilidade real de incumprimento financeiro.

"A contração no setor petrolífero, combinado com a falta de liquidez em dólares, vai manter Angola no quinto ano consecutivo de recessão, com uma contração de 4% e uma aceleração da inflação para 24% este ano, bem acima da média dos países com nota B, de 4,8%", acrescenta-se no texto.