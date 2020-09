Actualidade

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) indicou hoje que o Irão continua a aumentar as suas reservas de urânio enriquecido, que já ultrapassam os 2.105 quilogramas, quando o limite autorizado no acordo de 2015 é de 300.

No relatório distribuído hoje aos países membros e consultado pela agência norte-americana Associated Press, a AIEA refere que a 25 de agosto o Irão tinha armazenados 2.105,4 quilogramas (2,32 toneladas) de urânio pouco enriquecido, mais 533 quilogramas do que fora indicado no relatório de maio da agência da ONU.

Em 2015, o Irão assinou em Viena um acordo com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China) e a Alemanha que autoriza a República Islâmica a manter reservas de apenas 300 quilogramas de urânio pouco enriquecido.