A TAP irá retomar as ligações de Lisboa a Caracas, na Venezuela, a partir de 15 de dezembro, com dois voos por semana, de acordo com um comunicado hoje divulgado pela companhia aérea portuguesa.

"A TAP vai retomar a operação para Caracas, na Venezuela, a partir de 15 de dezembro, com dois voos por semana. A ligação entre Lisboa e Caracas assegurada pela transportadora aérea nacional estava suspensa desde fevereiro deste ano", pode ler-se no comunicado emitido hoje pela companhia aérea.

O documento adianta que a partir de dezembro "a TAP passa a realizar dois voos por semana entre as capitais de Portugal e da Venezuela, às terças e sextas, com partida de Lisboa às 10:00 e chegada a Caracas às 14:40".