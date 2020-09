Actualidade

A seleção portuguesa de futebol venceu hoje na deslocação a Chipre por 4-0, em jogo do Grupo 7 de apuramento para o Europeu da categoria de 2021, com dois golos do 'capitão' Diogo Leite.

O defesa do FC Porto Diogo Leite inaugurou o marcador aos sete minutos, 'bisando' na partida aos 27, com Jota a ampliar a vantagem aos 53 e João Mário a fixar o resultado final aos 84.

Na classificação do Grupo 7, Portugal segue em segundo, com 12 pontos (cinco jogos), contra 15 dos Países Baixos (cinco), que lideram o grupo, 10 da Noruega (seis), oito da Bielorrússia (seis), quatro de Chipre (seis) e nenhum de Gibraltar (seis).