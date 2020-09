Actualidade

Os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram hoje a imposição de sanções contra várias figuras políticas venezuelanas, incluindo a presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, argumentando que tais responsáveis privaram os venezuelanos de "eleições livres e justas".

A par de Indira Alfonzo, as sanções norte-americanas abrangem igualmente José Luis Gutiérrez Parra (outro membro da direção do órgão eleitoral venezuelano), Reinaldo Muñoz (procurador-geral da Venezuela) e David De Lima, ex-governador do estado de Anzoátegui.

Num comunicado, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, esclareceu que decidiu sancionar estas quatro figuras devido à sua "participação" nos alegados esforços do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para "manipular" o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e a Assembleia Nacional (Parlamento) com o objetivo de "privar o povo venezuelano de eleições livres e justas".