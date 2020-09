Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse hoje que vai ser preciso o equivalente a uma "pequenina parte" da 'bazuca' europeia para relançar o turismo no país, um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19.

"Poucos países no mundo têm poupanças suficientes para fazer face aos extraordinários custos da crise provocada pela covid-19. Foi por isso que a União Europeia criou uma 'bazuca' financeira. Cabo Verde precisa de uma parte muito, muito pequenina desta 'bazuca'", disse Ulisses Correia e Silva.

O primeiro-ministro de Cabo Verde, que falava no painel de encerramento do Fórum Euro-África, que hoje termina, sublinhou os fortes impactos das restrições impostas pela pandemia ao turismo em Cabo Verde, setor de que a economia cabo-verdiana é fortemente dependente e que representava perto de 20% do Produto Interno Bruto (PIB).