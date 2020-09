Actualidade

O avançado internacional uruguaio Darwin Núñez vai jogar nas próximas cinco épocas no Benfica, que pagou 24 milhões de euros ao Almería, anunciou hoje o clube 'encarnado' em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Darwin Gabriel Nuñez Ribeiro pelo montante de 24 milhões de euros ao UD Almería. Mais se informa que o UD Almería terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência", refere o documento.

Os 'encarnados' acrescentam que o avançado assinou por cinco anos, até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.