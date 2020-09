Actualidade

O grupo Triun, que investe em imobiliário e agricultura, está incluído no grupo de investidores que acordaram a compra da posição da Prisa na Media Capital, sendo presidido por Paulo Gaspar, filho de Avelino Gaspar, presidente da Lusiaves.

Contactada pela Lusa, fonte oficial da Lusiaves esclareceu que o investidor é a Triun, "uma empresa que não pertence ao grupo Lusiaves nem a Avelino Gaspar e que tem como presidente do Conselho de Administração Paulo Gaspar".

A Triun SGPS "investe também em outros setores da economia, e atualmente detém investimentos na área hoteleira. Fruto do crescimento positivo da sua atividade ao longo dos últimos onze anos, a Triun SGPS detém hoje uma forte posição contabilística com um capital social de 7,2 milhões de euros e capitais próprios de mais de 52 milhões de euros permitindo o investimento contínuo nas suas áreas de investimento 'core', e a diversificação para novas indústrias", lê-se no 'site' da empresa.