Actualidade

A Recivalongo quer a perda de mandato por abuso de poder político, difamação e incumprimentos do Plano Diretor Municipal do presidente da Câmara de Valongo e executivo, corporizados em "mais de cinco processos-crime", comunicou hoje à Lusa a empresa.

As queixas apresentadas no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto "estão em fase de processo judicial e/ou investigação" e decorrem de "medidas tomadas pelo executivo desde 2018", lê-se na resposta enviada.

As queixas acontecem depois de em 24 de agosto a câmara liderada por José Manuel Ribeiro ter colocado sinalização a limitar o trânsito de veículos pesados na Estrada Municipal (EM) 606, usada pelos camiões para entrar e sair do aterro que, desde 2019, está no epicentro de um conflito com a população de Sobrado e a autarquia, que acusam a Recivalongo de "atentado ambiental" na gestão do aterro.