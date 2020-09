Actualidade

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou hoje um "reforço de vagas" nos cursos com mais procura no ensino superior, com mais 4.700 lugares, que vão ficar disponíveis ainda na primeira fase do concurso nacional.

Em comunicado, o Ministério explica que as "vagas no ensino superior crescem para um total de 56.866, aumentando mais 4.700 vagas face ao valor divulgado inicialmente em julho".

"Representa um aumento de 10% face ao ano passado, com reforço de vagas sobretudo nos cursos com mais procura e incluindo mais cerca de 400 vagas nos cursos com maior concentração de melhores alunos, as quais crescem 26% face ao ano anterior", refere.